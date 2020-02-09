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أصالة تسخر من فساتين أحلام في حفل الكويت

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:12 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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يبدو أن الحديث عن أزمة التي الفنانة أصالة والفنانة أحلام عادت من جديد من بعد حفل أصالة الأخير في "الكويت" والذي لم يمر مرور الكرام، فاوجهت أصالة أكثر من رسالة مبطنة وأثارت الجدل بين جمهورها و رواد التواصل الاجتماعي من بعد تعليقها أثناء الحفل أنه يوجد معها فساتين أخري لو رغبوا بأن تطل بأطلالة مختلفة ثم أشارت بأن "الريش جاهز".

فقالت أصالة:" عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد.. ماشي، عموماً الريش جاهز".


وهذا التعليق دفع الكثير للتمليح بأنها تسخر من إطلالات المطربة أحلام أثناء حفلاتها التي تحيها ، خاصة أن أحلام تظهر في عدة إطلالات.


وأحيت الفنانة أصالة حفلاً غنائيا ضخم ضمن فعاليات مهرجان"هلا فبراير" في الكويت وقدمت أصالة مجموعة من أغانيها المميزة وأغنيتها "شامخ" التي طرحتها مؤخرا،

وارتدت أصالة في الحفل فستان روز ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة ووضعت ميكب هادي وبسيط.
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