سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020 في مصر

سعر الدولار اليوم





حافظ سعر الدولار اليوم الأحد 9-2- 2020، على استقراره في البنوك العاملة في مصر عند نفس معدلات أمس، ويسجل متوسط سعر الدولار عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.72 جنيه للشراء، وسجل 15.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.