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سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020 في مصر

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:58 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
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سعر الدولار اليوم 

حافظ سعر الدولار اليوم الأحد 9-2- 2020، على استقراره في البنوك العاملة في مصر عند نفس معدلات أمس، ويسجل متوسط سعر الدولار عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.72 جنيه للشراء، وسجل 15.82 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.


 البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.7021

15.8286

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك مصر

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.72

15.82

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك بلوم

15.72

15.82

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك HSBC

15.71

15.81

سعر الدولار في المصرف العربي

15.74

15.84

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك عودة

15.72

15.82

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.72

15.82

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.71

15.81

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.73

15.83

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.72

15.82

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.72

15.8

 


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