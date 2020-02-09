محمد إمام ضيف شرف مسلسل "الاختيار"

يُشارك الفنان محمد إمام، في السباق الرمضاني المقبل كضيف شرف في مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة.



ويجسد محمد إمام خلال أحداث المسلسل دور ضابط جيش برتبة نقيب،والمسلسل يتناول قصة حياة الشهيد الراحل أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ومن المقرر أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



ومسلسل"الاختيار"، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد،ومجموعة مميزة من نجوم الفن.



وفي سياق آخر، يعرض لمحمد إمام حاليًا في السينمات فيلم" لص بغداد"، والفيلم بطولة محمد إمام، محمد عبد الرحمن،ياسمين رئيس، أمينة خليل،أحمد العوضي،أحمد رزق، من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.