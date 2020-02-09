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تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:31 ص
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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يخوض برشلونة مواجهة قوية مساء اليوم الأحد أمام ريال بيتيس في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

يسعى برشلونة لتجاوز أحزانه في كأس ملك إسبانيا بعد الخروج منه على يد أتلتيك بيلباو واستعادة توازنه للاستمرار في المنافسة على اللقب.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - صامويل أومتيتي - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - أرتورو فيدال - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - أنسو فاتي.
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ميسي ليونيل ميسي برشلونة الدوري الاسباني اخبار الرياضة اليوم

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