"NCP".. الأسم الجديد لفيروس كورونا

اقترحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إطلاق تسمية مؤقتة على فيروس "كورونا" وهي "مرض حاد للجهاز التنفسي 2019-nCoV".

وتشير الأرقام في هذه التسمية إلى السنة التي ظهر فيها هذا المرض، والحروف هي اختصار لـ"نوع جديد لكورونا"، أحد الفيروسات التاجية، الذي لا يعرف العلماء عنه الكثير حتى الآن.

وقالت مصادر، إنه تم اقتراح هذه التسمية في البداية حتى لا يطلق ممثلو المنظمات المدنية تسمية تكون مرتبطة بالمدينة الصينية التي ظهر فيها هذا الفيروس وانتشر فيما بعد، مثل تسمية "فيروس ووهان".

ولم يتم حتى الآن إطلاق تسمية رسمية نهائية على هذا الفيروس الجديد، ومن المقرر أن يتم تحديده في وقت لاحق وفقا للتصنيف العالمي للأمراض والمشاكل الصحية.