وصلة رقص لعمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران"

على الهواء،

وأعرب "شاكوش"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، عن سعادته بتحقيق أغنيته "بنت الجيران" المركز الثاني على الساوند كلاود، قائلا: "ده فضل من ربنا، وببركة دعاء ورضا أمي".





وأضاف "شاكوش"، "أنا كنت نايم، وصحابي قالولي إنت نايم وأغنيتك الثانية على العالم"، لافتا إلى أن كلمات الأغنية ولحنها من أسباب نجاح الأغنية.



رقص الإعلامي عمرو أديبفي أثناء غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش، حيث ردد معه بعض كلمات الأغنية، وتمايل معها.