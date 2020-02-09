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مسلسل ختم النمر الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
الأحد 09/فبراير/2020 - 08:41 ص
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ختم النمر 16، يتم عرض مسلسل ختم النمر الحلقة 16 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا عبر قناة On E، وفي حالة عدم مشاهدة الحلقة 16 أمس، يمكن مشاهدتها في الإعادة اليوم الساعة 12:00 ظهرا، حيث يتم الإعادة أيضا في الواحدة منتصف الليل.
ويعرض ختم النمر أسبوعيا من السبت إلى الأربعاء، من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإبراهيم فرح ورشدي الشامي ووفاء سالم وعفاف شعيب وكريم العمري وميرهان حسين ونسرين طافش وتامر شلتوت وغيرهم.
وتدور أحداث مسلسل ختم النمر 16 في إطار تشويقي ورومانسي، حيث حقق المسلسل منذ بداية عرضه وحتى الأن رواجا كبيرا، ولاقى الكثير من الإعجاب من جانب الجمهور.
وعرضت أولى حلقات ختم النمر يوم 18 من شهر يناير الماضي على شاشة قناة ON E.
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