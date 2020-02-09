مسلسل ختم النمر الحلقة 16.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

ختم النمر 16، يتم عرض مسلسل ختم النمر الحلقة 16 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا عبر قناة On E، وفي حالة عدم مشاهدة الحلقة 16 أمس، يمكن مشاهدتها في الإعادة اليوم الساعة 12:00 ظهرا، حيث يتم الإعادة أيضا في الواحدة منتصف الليل.





ويعرض ختم النمر أسبوعيا من السبت إلى الأربعاء، من بطولة الفنان أحمد صلاح حسني، وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإ براهيم فرح ورشدي الشامي ووفاء سالم وعفاف شعيب وكريم العمري و ميرهان حسين ونسرين طافش وتامر شلتوت وغيرهم.



