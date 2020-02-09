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اليوم.. قمة أفريقية لبحث الأزمة الليبية في أديس أبابا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:52 ص
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القمة الإفريقية
القمة الإفريقية
وكالات
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أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، بأن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تشهد أعمال القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

                              

وتركز القمة الأفريقية على العديد من الملفات أبرزها مبادرة "إسكات البنادق" في إفريقيا، وتهيئة الظروف للتنمية، بالإضافة إلى الإرهاب والأزمة الليبية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا.

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وقبيل القمة الإفريقية في أديس أبابا، إن الحرب الليبية أسهمت في وصول الجماعات الإرهابية وانتشار الأسلحة.

 

ومن المقرر أن يُسلم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية، رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامابوزا، رئيس دولة جنوب إفريقيا.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا القمة الافريقية الازمة الليبية إسكات البنادق

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