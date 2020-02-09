هاجر الشرنوبي لـ"الفجر الفني": "بت القبايل" كان هيتسبب في موتي

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "بت القبايل"، الذي اتاح لها فرصة العمل مع الفنانة حنان مطاوع للمرة الثانية.



كشفت هاجر الشرنوبي، في تصريح خاص لـ الفجر الفني أن أصعب الشخصيات التي قدمتها منذ بداية مشوارها الفني.



فأوضحت أن شخصية "شمة" في مسلسل "بت القبايل" كانت من أصعب الأدوار بالنسبة لها، فجميع مشاهدها كانت متعبة، والظروف المناخية كانت صعبة، ولاسيما مشهد إسكاب البنزين عليها الذي تم تصويرة فجراً في جو شديد البرودة، حيث قالت أن هذا المشهد كان سيتسبب في إيقاف عضلات القلب لديها، ومشاهد الضرب التي حدثت كانت حقيقية لكي تكون واقعية للمشاهد.



وأضافت "هاجر" أن شخصيتها في مسلسل "لمس أكتاف" من أقرب الشخصيات إليها لأنها استطاعت أن تحدث نقلة فنية في حياتها وأن تترك من خلالها بصمة فنية لدي الجمهور.



والجدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي يُعرض لها حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "بت القبايل"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 45 حلقة،وهو بطولة حنان مطاوع،محمد رياض، محمود عبد المغني،منه فضالي، عمرو عبد الجليل،بهاء ثروت، مدحت تيخا، والمسلسل من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسني صالح.