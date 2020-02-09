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عاجل.. السيسي يستقبل أمين عام الأمم المتحدة بأديس أبابا
الأحد 09/فبراير/2020 - 08:43 ص
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هدى عبدالرازق
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أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمقر إقامته في أديس أبابا.
وجاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وبحسب المتحدث، أكد السيسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأم المتحدة، فضلا عن أهمية العمل على تنفيذ التزامات قمة مؤتمار برلين بشأن ليبيا.
ومن ناحيته، أشاد "جوتيريش" بمكانة مصر في منظومة العمل الدولي، ومشاركتها الفعالة بمختلف أنشطة المنظمة.
وبحسب المتحدث، أكد السيسي، حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأم المتحدة، فضلا عن أهمية العمل على تنفيذ التزامات قمة مؤتمار برلين بشأن ليبيا.
ومن ناحيته، أشاد "جوتيريش" بمكانة مصر في منظومة العمل الدولي، ومشاركتها الفعالة بمختلف أنشطة المنظمة.
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