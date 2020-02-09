Advertisements
Advertisements
Advertisements

لركاب القطارات.. السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:21 ص
Advertisements
قطارات
قطارات
كرستينا عياد
Advertisements
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة.

وبررت الهيئة التأخيرات، بقولها إنها تأتي نظرا لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، ما من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة.

واعتذرت السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تأخيرات القطارات القطارات السكة الحديد التهديات والتأخيرات

أخبار تهمك

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد..أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح بجاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 18 ساعة

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 20 ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 5 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 14 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

بيان مهم لركاب القطارات

بيان مهم من السكة الحديد

السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

لركاب القطارات.. تعرف على التأخيرات المتوقعة اليوم

تأخيرات تصل لـ45 دقيقة.. السكة الحديد تعتذر لركاب القطارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد..أمطار متوسطة إلى غزيرة

06:49 ص

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

05:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status