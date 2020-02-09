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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان  ضد ليون اليوم الأحد  بالدوري الفرنسي  HDيستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان  ضد ليون اليوم الأحد  بالدوري الفرنسي  HD يسعى باريس  لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان  ضد ليون اليوم الأحد  بالدوري الفرنسي  HD ويحتل باريس المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6
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