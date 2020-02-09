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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD
الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 ص
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HDيستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي
ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD يسعى باريس لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية
قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.
بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون اليوم الأحد بالدوري الفرنسي HD ويحتل باريس المركز
الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.
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