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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر يستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

 بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر يسعى باريس  لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون  بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الفرنسي بث مباشر  ويحتل باريس المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.

باريس سان جيرمان الساعة 10 علي قناة 6
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