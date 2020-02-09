مشاهدة باريس سان جيرمان اليوم| بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الآن| رابط ماتش باريس مباشر| يلا شوت باريس لايف بدون تقطيع يستعد نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي ليون على ملعب بارك دي برانس في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

مشاهدة باريس سان جيرمان اليوم| بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الآن| رابط ماتش باريس مباشر| يلا شوت باريس لايف بدون تقطيع يسعى باريس لمواصلة سلسلة الانتصارات المحلية في مواجهة قوية قبل العودة إلى مباريات دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة باريس سان جيرمان اليوم| بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان الآن| رابط ماتش باريس مباشر| يلا شوت باريس لايف بدون تقطيعويحتل باريس المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل ليون المركز 8 برصيد 33 نقطة.

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