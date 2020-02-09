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جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإنتر ضد ميلان بث مباشر

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:08 ص
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حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 9 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

 

حرس الحدود ضد الجونة، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

الإسماعيلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

 

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

 

الإنتر ضد ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

 

أوساسونا ضد ريال مدريد، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

ريال بيتيس ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

 

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ24"

 

باريس سان جيرمان ضد ليون، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"

 

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