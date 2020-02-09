بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة نابولي ضد ليتشي بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الإيطالي بث مباشر نابولي

يستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره ليتشي اليوم الأحد على ملعب سان باولو ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نابولي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز الـ برصيد 19 نقطة.

نابولي وليتشي الساعة 4 علي قناة 4