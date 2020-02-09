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فان دايك يحسم مستقبله مع ليفربول

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:57 ص
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فان دايك
فان دايك
الفجر الرياضي
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دخل فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي ضمن دائرة المرشحين للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 150 مليون جنيه استرليني رغم أنه لا يرغب في الرحيل عن قلعة الريدز.

 

وكشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن أن فان دايك ليس لديه أي نية للرحيل عن ليفربول في الوقت الحالي رغم اهتمام يوفنتوس بضمه.

 

وأوضحت أن فان دايك يشعر براحة كبيرة في ليفربول ولا يفكر في الرحيل طالما ظل يورجن كلوب مديرًا فنيًا للفريق.

 

وقدم فان دايك مستويات رائعة مع فريق ليفربول منذ انضمامه له حيث نال جائزة أفضل لاعب في البريميير ليج المقدمة من رابطة المحترفين عن الموسم الماضي.

 

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الكلمات المفتاحية

نادي ليفربول ليفربول فان دايك الدوري الانجليزي اخبار الرياضة

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