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موعد مباراة نابولي اليوم| مشاهدة مباراة نابولي ضد ليتشي اليوم 9-2-2020 بالدوري الإيطالي
الأحد 09/فبراير/2020 - 07:42 ص
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هيثم موسى
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يستعد نادي نابولي لمواجهة نظيره ليتشي اليوم الأحد على ملعب سان باولو ضمن مواجهات الجولة الـ 23
من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة
عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل نابولي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة،
بينما يحتل ليتشي المركز الـ برصيد 19 نقطة.
القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي:
beIN
Sports HD 4
SuperSport
9 / HD
Premier
Sports 1 HD
beIN
Sports Max 5 FR
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