Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة نابولي اليوم| مشاهدة مباراة نابولي ضد ليتشي اليوم 9-2-2020 بالدوري الإيطالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:42 ص
Advertisements
نابولي
نابولي
هيثم موسى
Advertisements

يستعد نادي نابولي لمواجهة  نظيره ليتشي اليوم الأحد على ملعب سان باولو  ضمن مواجهات  الجولة الـ 23  من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل نابولي المركز الـ11 برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز الـ برصيد 19 نقطة.

 

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليتشي:

beIN Sports HD 4

SuperSport 9 / HD

Premier Sports 1 HD

beIN Sports Max 5 FR

نابولي وليتشي الساعة 4 علي قناة 4
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نابولي ليتشي الدوري الإيطالي

أخبار تهمك

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 18 ساعة

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح بجاريث بيل

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 19 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد..أمطار متوسطة إلى غزيرة

منذ أقل من ساعتين

الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وساسولو في الدوري الإيطالي ومشاهدة البث المباشر

القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد اليوم الأحد 1/12/2019 في الدوري الإسباني.. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

ليتشي ضد إنتر ميلان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر في الدوري الإيطالي اليوم الأحد 19 / 01 / 2020

kora HD مشاهدة مباراة انتر ميلان وليتشي بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة انتر ميلان كورة اونلاين bein sport لايف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد..أمطار متوسطة إلى غزيرة

06:49 ص

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

05:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status