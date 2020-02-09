ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي.. تعرف على السبب

اعتذر المطرب العراقي، ماجد المهندس، لجمهوره الكويتي، خلال مشاركته في حفلات "فبراير الكويت"، حيث تجاهل طلبات بعض معجبيه في الحفل، بأداء بعض الأغنيات.





ورفض المهندس تلبية طلبات جمهوره بسبب وجود خلل فني في السماعة التي يضعها في أذنه، والتي يتواصل بها مع مخرج الحفل.





وفي تصريحات للصحفيين، أعرب ماجد المهندس عن سعادته بلقاء الجمهور والغناء للكويت.



