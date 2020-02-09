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ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي.. تعرف على السبب

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:30 ص
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بوابة الفجر
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اعتذر المطرب العراقي، ماجد المهندس، لجمهوره الكويتي، خلال مشاركته في حفلات "فبراير الكويت"، حيث تجاهل طلبات بعض معجبيه في الحفل، بأداء بعض الأغنيات.

ورفض المهندس تلبية طلبات جمهوره بسبب وجود خلل فني في السماعة التي يضعها في أذنه، والتي يتواصل بها مع مخرج الحفل.

وفي تصريحات للصحفيين، أعرب ماجد المهندس عن سعادته بلقاء الجمهور والغناء للكويت.

وقال: "يسعدني دائما الغناء للكويت الحبيبة".

وقال عن ألبومه الغنائي الجديد "قاضي الغرام"، إنه فضل طرحه على جزئين، موضحا "الألبوم على جزئين حتى يركز الجمهور ولا يتشتت".

وأضاف أنه يحضر للجزء الثاني من ألبوم "شهد الحروف"، متمنيا أن ينال رضا الجمهور.

ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي.. تعرف على السبب
ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي.. تعرف على السبب
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