مفاجأة.. سواريز جديد على رادار برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من التعاقد مع سواريز جديد، للإنضمام لصفوفه، خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، أن يتعاقد مع لاعب جديد من داخل إسبانيا، رغم غلق باب القيد، في حالة تأكد غياب عثمان ديمبلي، بسبب الإصابة حتى نهاية الموسم.

وأشارت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى أن الكولومبي لويس سواريز، مهاجم ريال سرقسطة المعار من واتفورد، هو آخر المنضمين إلى قائمة اهتمامات برشلونة.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تواصلوا مؤخرًا مع ممثلي اللاعب، للاستفسار عن وضعه.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة واتفورد قد يوافق على انتقال سواريز إلى برشلونة، ولكن تتمثل العقبة في إقناع سرقسطة بإنهاء الإعارة والتخلي عن أحد عناصره الأساسية.

والجدير بالذكر، أن سواريز نجح هذا الموسم في إحراز 14 هدفا خلال 24 مباراة مع ريال سرقسطة.