مشاهد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا
مشاهد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًاويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب
الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.
مشاهد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر ZAMALEK YouTube مجانًا بدون تقطيع TIME SPORT شاهد ماتش الزمالك ON SPORT مجانًا ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد
28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.
الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7