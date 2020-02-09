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بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري" يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"ويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

بث مباشر On Sport.. مشاهدة مباراة الزمالك الإسماعيلي  اليوم بدون تقطيع "الدوري المصري"ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

 

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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