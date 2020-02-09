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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط الزمالك

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول  رابط الزمالك يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول  رابط الزمالك ويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر KORA LIVE كورة جول  رابط الزمالك ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

 

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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