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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك والإسماعيلي  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HD يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفًا على الإسماعيلي، ضمن منافسات الدوري العام.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك والإسماعيلي  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HDويستضيف ملعب الإسماعيلي، مباراة أصحاب الأرض ضد الفارس الأبيض اليوم الأحد 9 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة  الزمالك والإسماعيلي  اليوم الأربعاء بالدوري المصري  HD ويدخل الزمالك محتلًا المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما يحل الإسماعيلي، بالمركز التاسع برصيد 21 نقطة.

 

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7
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