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الإسماعيلي ضد الزمالك.. 3 أهداف يسعى كارتيرون لتحقيقها أمام الدراويش

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:46 ص
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الإسماعيلي والزمالك
الإسماعيلي والزمالك
أمل الحلفاوي
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يحل الزمالك ضيفًا على نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، على أرضية ملعب الإسماعيلية.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات و4 تعادلات وهزيمتين وسجل 20 هدف ودخل مرماه 10 أهداف.

بينما يتواجد الاسماعيلي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات و7 هزائم وسجل 14 هدف ودخل مرماه 18 هدف.

3 أهداف يسعى كارتيرون لتحقيقها أمام الإسماعيلي

1- مواصلة الانتصارات والاعداد لمباراة الترجي

يعد أول الأهداف التي يسعى إليها الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك هي مواصلة انتصاراته في الدوري، بعد الفوز في المباراة الماضية أمام حرس الحدود بثنائية نظيفة، بالإضافة إلى رفع الروح المعنوية والاعداد الجيد قبل مباراة الترجي المرتقبة في كأس السوبر الإفريقي.

2- تحقيق الإنجاز الغائب من 2006

فيما يأمل كارتيرون في تحقيق إنجاز البرتغالي مانويل كاجودا، مدرب الزمالك السابق الذي حقق آخر فوز للأبيض على أرضية ملعب الإسماعيلية 26 سبتمبر 2006، عندما فاز بهدف دون رد.

ومن بعدها شهد استاد الاسماعيلية 9 مباريات بين الإسماعيلى والزمالك، حقق الدراويش الفوز فى 5 مباريات وسيطر التعادل على 4 مباريات.

3- تحقيق الفوز الثاني له أمام الإسماعيلي

كارتيرون يمتلك سجل ضعيف أمام الإسماعيلي، إذ أنه واجه الدراويش في 3 لقاءات، حقق الفوز في لقاء وحيد أثناء قيادته لوادي دجلة بهدف نظيف، وخسر لقائه الثاني مع الغزلان بثنائية نظيفة.

فيما تعادل في لقائه الثالث أمام الإسماعيلي أثناء قيادته للأهلي بهدف جاء بعد معاناة في الدقيقة 90+4، ويسعى الفرنسي لتحسين هذا السجل بفوز ثاني كبير.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي يجمع بين الزمالك والإسماعيلي سينطلق عند الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

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ترتيب الدوري المصري20192020 اهلى الزمالك الدوري المصري الإسماعيلي ضد الزمالك

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