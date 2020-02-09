Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد..أمطار متوسطة إلى غزيرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:49 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن طقس اليوم الأحد، لافتة إلى أنه يسود البلاد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة للرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
الصغرى العظمى

القاهرة 10 16

شبين الكوم 10 16

طنطا 09 15

دمنهور 10 16

الإسكندرية 11 16

بلطيم 10 15

مطروح 09 15

السلوم 07 15

سيوة 05 16

بورسعيد 10 16

دمياط 10 16

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 07 17

السويس 09 17

العريش 09 15

رفح 10 15

رأس سدر 12 18

نخل 07 15

نويبع 12 18

طابا 09 16

كاترين 01- 10

الطور 11 19

شرم الشيخ 13 20

الغردقة 11 21

مرسى علم 12 20

الفيوم 09 17

بني سويف 09 17

المنيا 07 17

أسيوط 06 17

سوهاج 08 18

قنا 09 19

الأقصر 09 19

أسوان 10 20

أبو سمبل 11 19

الوادي الجديد 06 19

شلاتين 15 21

أبو رماد 15 22

حلايب 18 20

رأس حدربة 17 21
Advertisements

الكلمات المفتاحية

طقس درجات الحرارة حالة الجو الارصاد اخبار الطقس اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 18 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

منذ 43 دقيقة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 17 ساعة

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 3 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح نهائي بجاريث بيل

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على حالة الطقس اليوم 14 أكتوبر 2018

الأمطار تحذر من طقس الغد.. هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار

الأرصاد الجوية: طقس الإثنين شديد البرودة.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

"الأرصاد" تُحذر من نشاط الرياح وتساقط الأمطار بهذه المناطق غدًا

غيوم وارتفاع حرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

06:01 ص

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status