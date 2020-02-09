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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث حي مباراة ريال مدريد HD

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:30 ص
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بوابة الفجر
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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث حي مباراة ريال مدريد HDيستضيف ملعب "ألسادار" بمدينة بامبلونا بإقليم الباسك بإسبانيا اليوم الأحد 9 فبراير، مباراة ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ضد فريق أوساسونا صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة 23 من الليجا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث حي مباراة ريال مدريد HD يسعى ريال مدريد للفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة تصدر الليجا قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه ريال بيتيس، وغلق الباب أمام إستغلال تعثر جديد لريال مدريد، في المقابل، سيطمح فرق أوساسونا بقيادة مدربه جاجوبا أراساتي لتحقيق المفاجأة وهزيمة متصدر الترتيب، وذلك لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب، والتقدم للنصف الأول من الترتيب.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وأوساسونا بث حي مباراة ريال مدريد HDيحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة من 22 مباراة، بواقع 14 فوز وسبع تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 40 هدفاً وسكنت شباكه 13 هدفاً، ويعد أكثر الأندية تحقيقاً للفوز مع برشلونة، وأقل الأندية تعرضاً للهزيمة، وصاحب أقوى دفاعات الليجا، فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بواقع 6 إنتصارات ومثلها هزائم و10 تعادلات، سجل 29 هدف مقابل 28 هدف في شباكة.

ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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برشلونة الدوري الإسباني 2

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