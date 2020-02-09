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مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا اليوم9-2-2020 في الدوري الإسباني

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:29 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد  ضد أوساسونا اليوم9-2-2020 في الدوري الإسباني يستضيف ملعب "ألسادار" بمدينة بامبلونا بإقليم الباسك بإسبانيا اليوم الأحد 9 فبراير، مباراة ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني ضد فريق أوساسونا صاحب الأرض والجمهور، ضمن مباريات الجولة 23 من الليجا.

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد  ضد أوساسونا اليوم9-2-2020 في الدوري الإسباني يسعى ريال مدريد للفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة تصدر الليجا قبل مواجهة برشلونة أمام مضيفه ريال بيتيس، وغلق الباب أمام إستغلال تعثر جديد لريال مدريد، في المقابل، سيطمح فرق أوساسونا بقيادة مدربه جاجوبا أراساتي لتحقيق المفاجأة وهزيمة متصدر الترتيب، وذلك لتحسين وضعية الفريق في جدول الترتيب، والتقدم للنصف الأول من الترتيب.

مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد  ضد أوساسونا اليوم9-2-2020 في الدوري الإسباني يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 49 نقطة من 22 مباراة، بواقع 14 فوز وسبع تعادلات وهزيمة وحيدة، سجل 40 هدفاً وسكنت شباكه 13 هدفاً، ويعد أكثر الأندية تحقيقاً للفوز مع برشلونة، وأقل الأندية تعرضاً للهزيمة، وصاحب أقوى دفاعات الليجا، فيما يحتل أوساسونا المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة من 22 مباراة، بواقع 6 إنتصارات ومثلها هزائم و10 تعادلات، سجل 29 هدف مقابل 28 هدف في شباكة.

ريال مدريد و اوساسونا الساعة 5 علي قناة 3
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الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الإسباني 2

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