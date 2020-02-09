الأوقاف عن تسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة: "غير صحيح"



وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية، إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي"، أنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح بإلزام الأئمة بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة، وهذا الخبر غير صحيح.



وأوضح أن وزارة الأوقاف تعلن كامل ثقتها في جميع الأئمة والتزامهم على المستوى الدعوي والوطني، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف أصدر تصريحا يحذر فيه من نشر أي أخبار أو تصريحات على خلاف التي تصدر من وزارة الأوقاف، مؤكدا أنها فكرة غير قابلة للتنفيذ لأنها تمنع التفاعل بين الإمام والمصلين ولن يتحقق التفاعل بوجودها.



قال الدكتور أحمد القاضي، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الحديث عن وجود مقترح داخل وزارة الأوقاف بتكليف الأئمة، بتسجيل خطبة الجمعة صوت وصورة، "كلام لا صحة له على الإطلاق".