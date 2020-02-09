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مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 في الدوري الإيطالي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:11 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020  في الدوري الإيطالي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube يستقبل ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء اليوم الأحد مباراة قمة الجولة الـ23 من مسابقة الكالتشيو حيث ديربي الغضب إنتر ضد ميلان.

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020  في الدوري الإيطالي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ومن المقرر أن تُقام مباراة ديربي الغضب الإنتر ضد ميلان في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري" والذي يحتضن قمة الجولة الـ23 من الكالتشيو.

 

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020  في الدوري الإيطالي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube ويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف، وعلى الجانب الآخر يفتقد المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة.

 

مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020  في الدوري الإيطالي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube يدخل فريق الإنتر بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة من 22 جولة ،بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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