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يلا شووت NOW Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ميلان

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:11 ص
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يلا شووت NOW Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 مباشر  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ميلان، يستقبل ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء اليوم الأحد مباراة قمة الجولة الـ23 من مسابقة الكالتشيو حيث ديربي الغضب إنتر ضد ميلان.

يلا شووت NOW Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 مباشر  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ميلان ، ومن المقرر أن تُقام مباراة ديربي الغضب الإنتر ضد ميلان في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري" والذي يحتضن قمة الجولة الـ23 من الكالتشيو.

 

يلا شووت NOW Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 مباشر  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ميلان،  ويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف، وعلى الجانب الآخر يفتقد المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة.

 

يلا شووت NOW Milan مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم 9-2-2020 مباشر  شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ميلان، يدخل فريق الإنتر بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة من 22 جولة ،بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة.

انتر ميلان و ميلان الساعة 9.45 علي قناة 4
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