ديانا هشام لـ"الفجر الفني": قصيت شعري زي سعاد حسني.. وهذه مواصفات فتى أحلامي (حوار)





والتقى الفجر الفني بالفنانة الشابة وكان هذا الحوار المطول وإليك التفاصيل..



من قام باكتشاف موهبتك؟

هاني خليفة هو أول من اكتشفني وكانت هذه المرة الأولى التي أقف فيها أمام كاميرا وأمام الفنانة الكبيرة يسرا وكنت سعيدة جدًا بهذه التجربة، وأقدم شكرًا خاصًا ليسرا والفنان الكبير يحيى الفخراني الأب الروحي لي وميرفت أمين ودرة لاختيارها لي معها في مسلسل "بلا دليل"، كما أشكر مجموعة المخرجين هاني خليفة أعظم مخرج في العالم، منال الصيفي، مجدي ابو عميرة، حاتم علي، هالة خليل، رؤوف عبد العزيز، هاني كمال، كمال منصور، هاني عبد العزيز، محمد رجاء مؤلف الحساب يجمع.



ما أقرب الأعمال التي قدمتيها لقلبك وقريبة من شخصيتك؟

مسلسل "بالحجم العائلى"، وأقرب الأعمال التي استمتعت بها كثيرًا مسلسل "بلا دليل" مع المخرجة منال الصيفي، كان العمل معها جميل جدًا، وجميع المخرجين عظماء واستمتعت معهم بالعمل، لكن هي الأقرب لقلبي لأنها اكتشفت أشياء بداخلي لم أكن أعرف أنني أمتلكها، وهذا جعلني أقدم دوري جيدًا في المسلسل.



ما الشخصية التي تريدين تجسيدها؟

سعاد حسني، أحبها كثيرًا، وشعري كان طويل وقمت بقصه لكي أكون مثلها، وهي من حببتني بالتمثيل وهاتفي به الكثير من صورها.



ما الدور الذي تتمني أن تلعبيه؟

أريد دورًا مشابهًا لدور الفنانة دنيا سمير غانم في فيلم "الفرح"، ودور سعاد حسني في فيلم "صغيرة على الحب" وفيلم "خلي بالك من زوزو".



على أي أساس توافقين على الدور المعروض عليكي؟

الورق أهم شئ، إذا لم يكن جيد فلن أوافق، ولا أهتم بالكم بل أعمل بالكيف، كما لا يفرق معي حجم الدور بل يفرق معي مدى تأثيره في الجمهور وكيف أقوم بتجسيده.



ما رأيك في الممث الذي يرفض الأدوار الصغيرة لمجرد أنه لعب دورًا أكبر منه؟

هذا لا يسمى فن بل يسمى انتشارًا وهذا خطأ، فمن الممكن أن يكون الدور الصغير له تأثير شديد وينتظره الجمهور أكثر من دور البطل، ومن الممكن أيضاً أن يترك الدور الصغير بصمة وعلامة مع الجمهور أكثر من البطل.



من تريدي التمثيل معه حاليًا؟ ومن زمن الفن الجميل؟

عادل إمام أريد التمثيل معه كثيرًا، ومن زمن الفن الجميل سعاد حسني، أحمد رمزي



ما هي مواصفات فتى أحلامك؟

1- أن يكون شهمًا ورجل بكل ما تحمله الكلمة.

2- أن يكون محترمًا ويعرف الله تعالى وفي نفس الوقت مرح .

3- أن يكون لديه كرامة وتقيل، لكن بشياكة.

4- أن يخاف علي كثيرًا بمعنى "يتخض" عليا

5- أن يكون مهتمًا بنظافته الشخصية

6- أن تكون روحه حلوة

7- أن يعرف معنى كلمة أنثى ويتعامل على هذا الأساس

8 - أن يحتويني ويكون أخي وأبي وحبيبي.



حدثينا عن أول قصة حب في حياتك؟

كانت في المدرسة الابتدائية وكانت بنظرات العين، كان حبًا طفوليًا وقلبي كان يدق مجرد أن أراه ولكني لا أتذكر ملامحه.



ما أفضل مراحلك العمرية؟

حاليًا.



هل تهوي الطبخ؟

أنا لا أحب الطبخ ولكن أقوم بعمل أشياء بسيطة .



ما أقرب أصدقاءك في الوسط الفني؟

هنا محمد صديقتي من أيام الدارسة وهي أكثر من أختي، أماني كمال أيضًا أختي وأحبها كثيرًا، ولا توجد مصلحة بيننا، وشخصية جميلة من داخلها، وتحب إسعاد من حولها.



من الجندي المجهول في حياتك؟

أمي، الوحيدة التي تدعمني وترعاني وتختار معي أدواري وكل شئ



هل تفضلين طرح المسلسلات في رمضان أم في الأيام العادية؟

في الأيام العادية، لأن معظم المسلسلات المعروضة في رمضان لا يشاهدها الجمهور، بسبب انشغالهم بالعزائم والتجمعات العائلية أما في الأيام العادية وأيام الدراسة يشاهد الجمهور المسلسلات بشكل أكبر.



ما هي كواليس العمل مع سيد رجب؟

أحبه كثيرًا فهو فتى أحلامي الثاني بعد أحمد رمزي، فهو فنان متمكن من أدواته ويكفي أن نظرات عيونه تتحدث كذلك الحال مع الفنان يحيي الفخرانيـ الذي تتحدث عيونه أيضًا.













ممثلة موهوبة استطاعت أن تخطف الأنظار إليها منذ الوهلة الأولى، حيث تتألقت بأدوارها المميزة التى دائمًا تترك بصمة في قلوب جمهورها.