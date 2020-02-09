"الصحة" تكشف عن استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني



وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن منظمة الصحة العالمية طبعت منشورات كثيرة لتوعية طلاب المدارس والمدرسين لتجنب أعراض فيروس كورونا سواء ارتفاع درجات الحرارة أو العطس.



وأكدت الوزيرة، أنه حتى الآن مصر خالية تماما من فيروس كورونا ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة به.



وتنطلق اليوم، الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسى والتى بدأت 25 يناير الماضي، بعد مطالب بتأجيل الدراسة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة استعدت لبداية الفصل الدراسي الثاني، بجميع المدارس واتخذت كافة الاحتياطات، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق حملة الأنيميا والتقزم والسمنة للمرحلة الابتدائية بداية من الأسبوع المقبل.