Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان ضد ليون .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:47 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

 يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأحد 9 فبراير، مواجهة فريق باريس سان جيرمان ضد ضيفه ليون، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ويبدو باريس سان جيرمان المتصدر في وضعية جيدة في تلك الفترة، بعد خماسية الفريق في الجولة قبل الماضية ضد مونبلييه، ثم الفوز خارج قواعده على حساب نانت.

ويطمح رجال المدرب توماس توخيل لإضافة ثلاث نقاط جديدة، تساعد الفريق على الإبتعاد بصدارة الدوري الفرنسي.

في المقابل، يتوجب على ليون الفوز على المتصدر، وذلك من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب باريس سان جيرمان وليون

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، حققها من 19 فوز وتعادل وحيد وثلاث هزائم، له 59 هدفاً وعليه 15 هدف.

على الجانب الآخر، يحتل ليون المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 23 مباراة، بواقع 9 إنتصارات و 6 تعادلات و 8 هزائم، سجل 35 هدفاً وإستقبل 21 هدف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

من المنتظر أن يبدأ توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ليفين كورزوا - برسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - توماس مونييه.

خط الوسط: ماركو فيراتي - إدريسا جانا جايي - يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - أنخيل دي ماريا.

بينما من المحتمل أن يبدأ رودي جارسيا مدرب روما بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز.

خط الدفاع: رافائيل - مارسيلو - جاسون ديناير - فيرناندو مارسال.

خط الوسط: حسام عوار - لوكاس توسار - تياحو مينديز.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي - مارتن تيرير - موسى ديمبلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ليون دي ماريا باريس وليون انخيل دي ماريا الدوري الفرنسي الابتعاد

أخبار تهمك

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 16 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 13 ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ ساعتين

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

عاجل.. مفاجأت مدوية في تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام مانشستر يونايتد

كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي اليوم | بث مباشر مباراة باريس paris kora star

موناكو ضد باريس سان جيرمان .. التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة وموعد المباراة

باريس سان جيرمان ضد موناكو .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status