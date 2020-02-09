باريس سان جيرمان ضد ليون .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الأحد 9 فبراير، مواجهة فريق باريس سان جيرمان ضد ضيفه ليون، في قمة مواجهات الجولة 24 من الدوري الفرنسي.

ويبدو باريس سان جيرمان المتصدر في وضعية جيدة في تلك الفترة، بعد خماسية الفريق في الجولة قبل الماضية ضد مونبلييه، ثم الفوز خارج قواعده على حساب نانت.

ويطمح رجال المدرب توماس توخيل لإضافة ثلاث نقاط جديدة، تساعد الفريق على الإبتعاد بصدارة الدوري الفرنسي.

في المقابل، يتوجب على ليون الفوز على المتصدر، وذلك من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب باريس سان جيرمان وليون

يتصدر باريس سان جيرمان جدول الترتيب برصيد 58 نقطة من 23 مباراة، حققها من 19 فوز وتعادل وحيد وثلاث هزائم، له 59 هدفاً وعليه 15 هدف.

على الجانب الآخر، يحتل ليون المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 23 مباراة، بواقع 9 إنتصارات و 6 تعادلات و 8 هزائم، سجل 35 هدفاً وإستقبل 21 هدف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الثامنة بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

من المنتظر أن يبدأ توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: ليفين كورزوا - برسنيل كيمبيمبي - تيلو كيرير - توماس مونييه.

خط الوسط: ماركو فيراتي - إدريسا جانا جايي - يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: كيليان مبابي - ماورو إيكاردي - أنخيل دي ماريا.

بينما من المحتمل أن يبدأ رودي جارسيا مدرب روما بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أنطوني لوبيز.

خط الدفاع: رافائيل - مارسيلو - جاسون ديناير - فيرناندو مارسال.

خط الوسط: حسام عوار - لوكاس توسار - تياحو مينديز.

خط الهجوم: كارل توكو إيكامبي - مارتن تيرير - موسى ديمبلي.