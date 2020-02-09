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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة ديربي الغضب

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:41 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
حسام مجدي
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تستكمل اليوم الأحد 9 فبراير منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بأخر 6 مباريات متبقية في الجولة.

موعد أهم مباراة في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي

وتعبتر أهم مباراة في مباريات اليوم من منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هي مباراة ميلان وإنتر ميلان في ديربي الغضب والتي ستلعب في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

متصدر الدوري الإيطالي الممتاز

ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 54 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها حتى الآن في الدوري.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز

ويقدم لكم موقع "الفجر" جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباراة ديربي الغضب كالآتي:

1- يوفنتوس 54 نقطة.

2- إنتر ميلان 51 نقطة.

3- لاتسيو 50 نقطة.

4- أتالانتا 42 نقطة.

5- روما 39 نقطة.

6- هيلاس فيرونا 34 نقطة.

7- بولونيا 33 نقطة.

8- كالياري 32 نقطة.

9- بارما 32 نقطة.

10- ميلان 32 نقطة.

11- نابولي 30 نقطة.

12- تورينو 27 نقطة.

13- ساسولو 26 نقطة.

14- فيورنتينا 25 نقطة.

15- أودينيزي 24 نقطة.

16- سامبدوريا 23 نقطة.

17- ليتشي 19 نقطة.

18- جنوي 16 نقطة.

19- بريشا 15 نقطة.

20- سبال 15 نقطة.

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