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ديربي الغضب| حقائق عن مواجهة إنتر ضد ميلان في الكالتشيو

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:36 ص
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انتر ميلان
انتر ميلان
علي خلاف
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يستقبل ملعب "جوزيبي مياتزا" مساء اليوم الأحد مباراة قمة الجولة الـ23 من مسابقة الكالتشيو حيث ديربي الغضب إنتر ضد ميلان.

موعد مباراة الإنتر ضد ميلان

ومن المقرر أن تُقام مباراة ديربي الغضب الإنتر ضد ميلان في تمام الساعة الـ9:45 من مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، وذلك على ملعب "جوزيبي مياتزا" معقل "النيراتزوري" والذي يحتضن قمة الجولة الـ23 من الكالتشيو.

حقائق عن قمة الإنتر ضد ميلان

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لقرائه الكرام حقائق عن قمة الإنتر ضد ميلان في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

1- شهدت آخر 3 مباريات بين الإنتر والميلان في الكالتشيو الإيطالي فوز "النيراتزوري" الذي يسعى لتحطيم رقمه في ديربي الغضب حيث فاز في 4 ديربيات متتالية خلال عام 1983.

2- الإنتر لم يخسر في آخر 8 ديربيات على أرضه لعبها في الدوري الإيطالي.

3- خسر ميلان مرتين فقط في 14 مباراة ديربي خاضها في السيريا خلال شهر فبراير حيث فاز في 4 جولات وتعادل في 8 مباريات.

4- فاز الإنتر في آخر 6 ديربيات بيتية لعبها في الكالتشيو محافظاً على نظافة شباكه في 4 جولات.

غيابات الإنتر ضد ميلان والتشكيل المتوقع

ويفتقد المدرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق الإنتر العديد من الاعبين المؤثرين في تشكيل "النيراتزوري" للإصابة وهم سينسي، جياليارديني وفاليرو، كما سيغيب مارتينيز عن مواجهة ميلان في الديربي بسبب الإيقاف.

ويُتوقع أن يبدأ كونتي بالاعتماد على طريقته المفضلة 3/5/2 والدفع بالمهاجم القوي لوكاكو في الهجوم ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-

حراسة المرمى- مير هاندانوفيتش

خط الدفاع- ميلان شكرينيار - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري

خط الوسط- آشلي يونج - نيكو باريلا - كريستيان إريكسن - ماتياس فينسيو- فيكتور موسيس

خط الهجوم- روميلو لوكاكو - سيباستيانو إسبوسيتو.

غيابات الميلان ضد الإنتر والتشكيل المتوقع

وعلى الجانب الآخر يفتقد المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان جهود الثلاثي دوارتي، كورنيتش وبيليا في مباراة القمة المرتقبة ضد الإنتر للإصابة.

ومن الأرجح أن يعتمد المدرب بيولي على طريقة 4/4/2 الذي ظهر ميلان بها مختلفًا في الآونة الأخيرة، ليكون تشكيل الروسونيري الأقرب كالتالي:-

حراسة المرمى:- جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع:-ثيو هيرنانديز - ألسيو رومانيولي - ماتيو موساشيو - دافيدي كالابريا

خط الوسط:-هاكان كالهانوجلو - فرانك كيسي - جياكومو بونافينتورا - سامو كاستيخو

خط الهجوم:-أنتي ريبيتش - زلاتان إبراهيموفيتش.

ترتيب الإنتر وميلان في جدول الدوري الإيطالي

يدخل فريق الإنتر بقيادة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي مباراة ديربي الغضب أمام ميلان، في المركز الثاني بمسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 51 نقطة من 22 جولة ،بينما يحل "الروسونيري" بقيادة ستيفانو بيولي تاسعاً برصيد 32 نقطة.

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