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خبير يوضح معنى آلية مراجعة النظراء الأفريقية

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:09 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أشرقت حفني
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قال اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الأمن القومي والشئون الأفريقية، إن آلية مراجعة النظراء الأفريقية تم الاتفاق عليها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وهي آلية لتقييم كل دولة أفريقية من خلال معايير معينة، بمشاركة لجنة تشمل خبراء من الدول الأفريقية لمتابعة خطوات الدول الأفريقية.

وأضاف عبد الواحد، خلال استضافته مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"،المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر انضمت لآلية مراجعة النظراء في مارس 2004، وتم التعاون مع الخبراء المسئولين عنها بمختلف المجالات.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته بقمة آلية مراجعة النظراء الأفريقية، السبت، دعا الدول الأفريقية للانضمام لها، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول تعتبر هذه الآلية تدخلًا في الشؤون الداخلية لها أو أنها تتحدث عن مشاكلها المتعلقة بالحوكمة أو حقوق الإنسان.
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مصر السيسي أفريقيا أخبار

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