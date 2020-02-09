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عمرو أديب لـ حسن شاكوش: "عجبني أوي كوبليه بهوايا إنتي قاعدة معايا" (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:17 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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رد مغني المهرجانات حسن شاكوش، على انتقاد البعض لهذا النوع من الغناء، قائلًا: أنا كل الألوان سواء مهرجانات، الغناء الشعبي الشيك وأغاني كلاسيك رومانسية".

وعبر الإعلامي عمرو أديب، خلال استضافته حسن شاكوش وعمر كمال في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" عن إعجابه الشديد بكوبليه "بهوايا إنتي قاعدة معايا" في أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مضيفًا: "عجبتني أوي الحتة دي".

وتحدث أديب عن فكرة أغنية بنت الجيران التي تصدرت المركز الثاني عالميًا مداعبًا الثنائي: "قولنا هنعاكس البنت بالطريقة الشيك والشاب الشعبي بيقولها سكر محلي محطوط علي كريمة".



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