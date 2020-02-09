Advertisements
Advertisements
Advertisements

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال بيتيس

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:03 ص
Advertisements
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي
Advertisements

يحل نادي برشلونة ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ريال بيتيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة وريال بيتيس على أرضية ملعب بينيتو فيامارين.

يسعى برشلونة لحصد الثلاث نقاط من أجل ملاحقة ريال مدريد على وصافة الليجا.

موعد مباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وريال بيتيس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال بيتيس وبرشلونة عبر قناة Bein Sport hd 3

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – أومتيتي – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فيدال – فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – ليونيل ميسي – أنسو فاتي.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل برشلونة وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يتواجد ريال بيتيس في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي الان ريال مدريد ريال أوساسونا برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 15 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 10 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 19 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد برشلونة 17 / 3 / 2019

مفاجآت بالجملة في التشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني 9 فبراير Barcelona Live

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status