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الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:17 ص
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الإعلامية مروة ميمي ونجلها
الإعلامية مروة ميمي ونجلها
أشرقت حفني
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وجهت الإعلامية مروة ميمي، حديثها لجميع الإعلاميين والصحفيين الذين يتابعون قضية مقتل نجلها دون استناد لأصحاب الواقعة أو التحقيقات الرسمية، قائلة: "ناس فاشلة".

وأضافت الإعلامية مروة ميمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج مساء دي أم سي، على فضائية "دي أم سي"، أن نجلها كان يلعب مع أصدقائه في منزل أحدهم، وهم أصدقاءه من الحضانة، معلقة: "ابني كان هادي وفي حاله وكان ليه مستقبل في الكورة واتقيد في نادي بتروجيت وكان هيحترف برة".

وأوضحت أن نجلها ظل على تواصل مع أصدقائه بشكل أسبوعي، كما أنهم يأتون إلى منزلها ولكنها كانت تراعيهم وتحافظ عليهم كأي أم، ولكن عندما ذهب ابنها معهم كانت نهاية حياته بسبب الاستهتار من أهالي الجاني.

وأضافت أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بأن قتل ابنها تم عن طريق الخطأ هو أمر غير صحيح تماما، معقبة: "أنا ابني اتضرب بالنار وتم إرهابه"، مضيفة: "الولد خرج وقالي سامحيني ياطنط أنا كنت بهزر، والولد قالهم أنا هوريكم المسدس اللي بابا جايبه وعمر المسدس.. والطلقة مخرجتش غلط ده كان بيجري ورا ابني وبيخوفه والموضوع مش قتل خطأ.. ابني تم إرهابه وهو بيخاف من الموت عشان كنا هنموت في حادثة.. ابني جري ودخل أوضة تانية واستخبى ورا الباب عشان خايف والطلقة جتله من ورا الباب".متابعة: "أنت أب فاشل ومعندكش مسئولية عشان تعلم ابنك يعمر المسدس".
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مروة ميمي مذيعة النهار أخبار

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