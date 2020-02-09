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طفل سعودي يقلد حركات محمد رمضان في أغنية "نمبر وان" (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:34 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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نشر الفنان محمد رمضان مقطع ڤيديو له برفقة طفل سعودي، ظهر خلاله الأخير وهو يقلد حركات رمضان في أغنية "نمبر وان".

وقال الطفل خلال الفيديو: "محمد رمضان نمبر وأنا وأنا نمبر تو".

وحاز الفيديو علي إعجاب الكثير من متابعيه وعلق رمضان علي الفيديو: "الطفل السعودي الجميل ربنا يحمية لعائلته".

علي صعيد آخر طرح رمضان أغنية "كازانوفا"علي طريقة ڤيديو كليب وحقق الكليب نسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات اليوتيوب والذي تعاون من خلاله مع المخرج كريم الحسيني

وفي سياق متصل يعكف رمضان علي تصوير مشاهد البرنس ولكنه قد انتهي من تصوير بعضها وهذا يعد تاني عمل يجمع بينه وبين المخرج محمد سامي بعدما تعاونا في مسلسل الأسطورة

ويشارك في البرنس كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، روچيتا، نور اللبنانية، نجلاء بدر وإدورد وآخرين



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فنان طفل حفل الفجر الفني

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