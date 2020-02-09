تعرف على سبب إستبعاد بيل من مباريات ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أسباب إبتعاد الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد من مباريات الفريق الملكي في الأونة الأخيرة.

وابتعد جاريث بيل عن المشاركة في مباريات الفريق الملكي، من جانب مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن أسباب إبتعاد بيل هو عدم قناعة زيدان باللاعب من الناحية الفنية والرياضية، وبالتالي يزداد الأمر تعقيدا في إستمرار الويلزي في صفوف ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان غير مقتنع بالمجهود الذي يبذله بيل في تدريبات الفريق، وينتظر منه المردود الأعلى حتى يتم إشراكه في المباريات.

وأتمت الصحيفة، أن زيدان يحاول تهدئة الأمور بينه بين اللاعب، لكن المجهود الذي يبذله اللاعب لا يعجب المدير الفني الفرنسي، وبالتالي تسبب في إقصاءه من قائمة الفريق في الفترة السابقة.