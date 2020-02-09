سكاي سبورتس تعلن مصير ميسي مع برشلونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن موقف ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى من البقاء أو الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الفترة القادمة بعدما اثيرت أزمة خلال الفترة الماضية بينه وبين إيريك أبيدال السكرتير الفنى للفريق الكتالونى.

وأشارت سكاي سبورتس أن ليونيل ميسي لم يرحل عن صفوف برشلونة مطلقًا كما أكد اللاعب من قبل فى أكتوبر الماضي، انه سيظل فى البارسا حتى إعتزال كرة القدم.

وأكدت الصحيفة أن ليونيل منفتح حول تجديد تعاقده مع برشلونة ولا يريد الرحيل كما تشير بعد التقارير الصحفية، بعد أزمته مع أبيدال، موضحة أن رد قائد البلوجرانا على السكرتير الفنى كان فقط من أجل توضيح الامور.

وكان خلال الفترة الماضية، صرح أبيدال أن هناك بعض من لاعبي برشلونة كانوا لا يتدربون بجدية من أجل رحيل أرنستو فالفيردى المدرب السابق، مما حعل ميسي يقوم بالرد مطالبًا السكرتير الفنى بتوضيح من هم اللاعبين.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال بيتيس اليوم ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإسبانى.