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التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:08 ص
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برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
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يستعد نادي برشلونة لدخول مباراة تعد اختبار قوي وصعب عندما يواجه فريق ريال بيتيس على ملعبه ووسط جماهيره في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

ويواجه البارسا العديد من الازمات في الفترة الأخيرة بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي بعد عودته من الإصابة الأخيرة أيضاً، وودع برشلونة بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور الربع نهائي على يد فريق اتليتك بلباو في ملعب السان ماميس.

ويلتقي كيكي سيتين مدرب برشلونة للمرة الأولى ضد فريقه السابق ريال بيتيس، حيث جاء المدرب الإسباني لتدريب البارسا في الفترة الأخيرة خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل بعد خسارة كأس السوبر الإسباني على يد أتليتكو مدريد في دور النصف نهائي.

واستقر مدرب البارسا على التشكيلة الأساسية التي ستخوض تلك المباراة من أجل تحقيق الفوز على فريق ريال بيتيس، وجاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

تيرشتيجن - سيرجو روبرتو - لانجليت - أومتيتي - جوردي ألبا - بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيدال - انسو فاتي - ليونيل ميسي - انطوان جريزمان.

ويحل فريق برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فريق ريال مدريد في صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة
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