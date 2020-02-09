ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها في الجيم (صورة)







ولاقت الصورة إعجاب الكثير، حيث علق البعض: "جمالك يا قمر"، وغيرها من التعليقات الإيجابية.





وظهرت ياسمين بإطلالة أنيقة لتبرز أنوثتها مرتدية بنطلون رمادي اللون وتيشرت سود واعتمدت مكيب بسيط ليتناسب مع الإطلالة.



يذكر أن ياسمين الخطيب تثير الجدل مؤخرًا من خلال الصور التي تنشرها مايجعلها ترند مواقع التواصل الإجتماعي وحديث رواد السوشيال ميديا



فقد ظهرت في إحدي فقرات برنامجها شارع النهار مرتدية بيحامة مما عرضها لهجوم شديد، حيث أنها تعد ملابس غير لائقة لمذيعة لتقديم برنامج يذاع علي قناة فضائية، كما ظهرت في فقرة أخري وهي ترتدي فستان زفاف قصير ووجود زفة حولها مما عرضها للإنتقاد الشديد ولكنها دافقت بأنها فقرة ترويجية لمضمون الحلقة



يشار أن نقابة الإعلاميين أصدرت قرارا منذ فترة بوقف حلقات برنامج شارع النهار لياسمين الخطيب وأخطرت قناة النهار بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من البرنامج بسبب عدم حصولها علي التصاريح اللازمة من أجل ممارسة العمل الإعلامي



وجدير بالذكر أن ياسمين الخطيب شاركت بفيلم طلعت حرب 2 وهذا يعد أولي أعمالها السينمائية والتي أعلنت عنه سابق من خلال صفحتها علي الفيسبوك.



والفيلم إخراج مجدي أبو علي وتدور فكرة الفيلم في الستينيات ويعرض أبرز القضايافي تلك الفترة من خلال 4قصص









شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صورة جديدة لها من داخل الجيم عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "اإنستجرام".