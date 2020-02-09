محمد صبحي يبكي على الهواء بسبب لينين الرملي



وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن لينين الرملي، لم يبدع أو ينفذ أعماله الفنية لمناسبة، ولذلك ستظل أعماله خالدة على مدار الزمن.



وتابع باكيا: "لينين الرملي أتعذب أخر 3 سنين في حياته، وكان صعب زيارته نظرا لوضعه الصحي الخطير".



وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، يوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.



نعى الفنان محمد صبحي، الكاتب لينين الرملي، قائلا: "كان بيترجم أفكاره على الورق واللي جمعنا عشقنا للمسرح، هو مجنون مسرح وأنا مجنون مسرح".