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اليوم.. فتح باب الترشح بانتخابات مجالس إدارات الصحف القومية

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تفتح اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجالس إدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، باب الترشيح للانتخابات، اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح غدًا الأحد، ويغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 13 فبراير الجاري، ويستمر قبول طلبات المرشحين من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الخامسة مساءً طوال أيام تقديم طلبات الترشح.

 

وقالت الهيئة في بيان سابق، إن قرارها جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 179 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وعلى قرار اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعية العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية المنعقدة بتاريخ 5 فبراير الجاري.

 

وبالنسبة إلى الطعون، أوضحت اللجنة أنه سيتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير وحتى الخميس الموافق 20 فبراير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، وتقدم هذه الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.

 

وتقوم اللجنة العليا بالبت في الطعون التي تقدم على طلبات الترشيح خلال يومي السبت الموافق 22 فبراير والأحد الموافق 23 فبراير، وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 24 فبراير في أماكن واضحة بالمؤسسة.

 

وقررت اللجنة العليا أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أن يبدأ الصمت الانتخابي من يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، وأشارت إلى أنه إذا لم يتقدم للترشح سوى العدد المطلوب انتخابه لأي فئة من الفئات أو لم يبق من عدد المرشحين بعد الفصل في الطعون سوى العدد المطلوب تعلن اللجنة العليا فوزهم بالتزكية.

 

ووضعت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات جدولًا زمنيا لإجرائها كالآتي؛ الأهرام: يوم الخميس الموافق 5 مارس، ومؤسستا أخبار اليوم ودار الهلال يوم الأحد الموافق 8 مارس، ثم مؤسستا دار التحرير ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم مؤسسات روز اليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع يوم الخميس الموافق 12 مارس.

 

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للصحافة كانت قد قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك، عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدى البدوى، عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبدالمنعم خضر، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة. 

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الكلمات المفتاحية

انتخابات الصحف القومية المؤسسات الصحفية القومية الفجر الصحف القومية

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