Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة (فيديوجراف)

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:23 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
Advertisements
يرغب العديد من المواطنين فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة، طبقا للبنود الراسخة التى كفلها الدستور المصري للفئات غير القادرة على تكاليف العلاج، والتى قد تصل مع بعض الأمراض الخطيرة إلى مبالغ خيالية.

وتنشر "الفجر"، خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وقائمة بالأمراض التى يتضمنها قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة:

1- يتوجه المريض إلى إحدى المستشفيات الحكومية بالمحافظة التابع لها، والتى تقوم بتقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة، ويتم توقيع الكشف الطبى على المريض بواسطة أطباء متخصصين بالمستشفى.

2- يقوم أطباء المستشفى بتحرير تقرير لجنة ثلاثية بحالة المريض.

3- يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، باعتماد تقرير اللجنة الثلاثية، وختمه بخاتم المستشفى، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومى للمريض.

4- يتم معالجة الطلب إلكترونيا بالمركز الرئيسى بالمجالس الطبية،الكائنة بالحى السادس- مدينة نصر- القاهرة، ويتم عرضه على اللجان المتخصصة،ويتم إتخاذ القرار، وإصداره.

قائمة بالأمراض التى يتضمنها قرارات العلاج على نفقة الدولة:
1_ مرض فيروس "سى".

2_ عمليات العيون.

3_ مرض الأورام.

4_ أمراض المسالك البولية.

5_ أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

6_ الأمراض الجلدية والتناسلية.

7_ الأمراض النفسية والعصبية.

8_ أمراض الباطنة والسكر والضغط.

9_ أمراض الدم.

10_ الكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة، من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة.

11_ الكشف على طالبى المعاش الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.

12_ عمليات زراعة النخاع، والعلاج ما بعد الزرع.

13_ عمليات زراعة الكلى، وما بعد الزرع.

13_ العلاج البيولوجى لمرضى التيبس الفقارى المناعى، والنزيف التقرحى للقولون.

14_ عمليات تغيير المفاصل.

15_ عمليات العظام، وتركيب الشرائح والمسامير.

16_ جراحة القلب، وتركيب الدعامات.

17_ القساطر التداخلية.

18_ جراحة العمود الفقري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نفقة الدولة لجان متخصصة أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 10 ساعات

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

منذ ساعة

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 13 ساعة

الإعلامية مروة ميمي تكشف تفاصيل مروعة لحادث مقتل نجلها (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

أوساسونا ضد الريال.. مشكلة جديدة تجعل زيدان يطيح نهائي بجاريث بيل

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 18 ساعة

"التربية والتعليم": إجازة لأي طالب يُصاب بالبرد

منذ حوالي 4 ساعات

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 16 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ يوم

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مدير معهد ناصر: أجرينا 149 حالة جراحة قلب و186 قسطرة منذ بداية المبادرة (فيديو)

دواء قاتل .. "هيباتوفيرين" سم جديد يعالج به أطباء معهد الكبد مرضاهم (تحقيق بالمستندات)

بقيمة ٣٦ مليون جنيه.. "الصحة" تسدد لمستشفيات الإسكندرية تكاليف علاج على نفقة الدولة

استكمالاََ لنجاحات زراعة الكلي اجراء عمليتين جراحتين جديدتين بمستشفي سوهاج الجامعي

تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة (فيديو)

في عهد السيسي.. إجراء 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية بمبادرة "قوائم الانتظار"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

"الأعمال المصري الصيني": 185 مليار دولار خسائر العالم بسبب "كورونا"

06:01 ص

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status