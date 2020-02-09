عمرو أديب يداعب ناشىء الزمالك: "نصيحتي ليك متتفرجش على الماتشات"



ورد سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "الزمالك بيتي وروحي كلها فدا الزمالك".



وتابع أديب، موجها حديثه لناشىء الزمالك، "أنا نصيحتي ليك متتفرجش على ماشتات الزمالك عشان متتعبش بقى".



وقال سعد، إن لاعب نادي الزمالك السابق، محمد إبراهيم، هو مثله الأعلى، وإنه على تواصل دائم معه.



داعب الإعلامي عمرو أديب، ناشئ نادى الزمالك، اللاعب سعد محمد، قائلا: "أنت بتزعل زينا لما مناخدش الدوري سنين ونخسر ماتشات كتير".