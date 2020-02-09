Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب يداعب ناشىء الزمالك: "نصيحتي ليك متتفرجش على الماتشات"

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:12 ص
Advertisements
سعد محمد
سعد محمد
أشرقت حفني
Advertisements
داعب الإعلامي عمرو أديب، ناشئ نادى الزمالك، اللاعب سعد محمد، قائلا: "أنت بتزعل زينا لما مناخدش الدوري سنين ونخسر ماتشات كتير".

ورد سعد، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، "الزمالك بيتي وروحي كلها فدا الزمالك".

وتابع أديب، موجها حديثه لناشىء الزمالك، "أنا نصيحتي ليك متتفرجش على ماشتات الزمالك عشان متتعبش بقى".

وقال سعد، إن لاعب نادي الزمالك السابق، محمد إبراهيم، هو مثله الأعلى، وإنه على تواصل دائم معه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب سعد محمد أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة .. ميسي يحسم أمر رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يذبح عجلًا لفك النحس

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل نجم بايرن ميونيخ من العودة لريال مدريد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 20 ساعة

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. لحظة انهيار محمد صبحي من البكاء على الهواء (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

منذ حوالي 14 ساعة

بعد واقعة نجم الزمالك.. فرمان قوي من مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

جلسة الخطيب وعبد الحفيظ تحسم مصير نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

صاحب دعوى قضائية ضد محمد رمضان: ارتكب جرائم جنائية في كليب "رايحين نسهر" ولازم يتربى

منذ حوالي 11 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحذر أليو بادجي

منذ حوالي 15 ساعة

التربية والتعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن تأجيل الدراسة 2020

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب يداعب غادة عبد الرازق: "إنتي لابسة فستان ولا قميص"

رئيس الزمالك يداعب إعلامي إماراتي : التقيت معك وتعرضت للحبس ! (فيديو)

أديب يداعب صاحب تجربة "زناتي ستايل": "إزاي بقيت شبه اليابانيين كده"

عمرو أديب لـ حسام البدري: "جماهير الأهلي هيشجعوا الزمالك.. وهنفوز على بيراميدز"

أديب مداعبًا نانسي عجرم: "رجالة مصر كلها بتحبك".. والأخيرة ترد

أديب لـ"سمية الخشاب": مطلقة وزي القمر.. والأخيرة: انفصالي عن أحمد سعد مش نهاية العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:05 م

الأهلي يستقر على بديل أحمد فتحي

برشلونة استفسر عن إمكانية عودة إنييستا

02:59 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

خبر حزين للأهلي في إصابة رمضان صبحي

12:02 م

خاص.. تفاصيل سرقة ميمي الشربيني واستغلال مرضه بالزهايمر

02:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status