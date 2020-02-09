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الخليفي يخطط لتوجيه صدمة إلى ريال مدريد

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:27 ص
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ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن القطري ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي اتخذ قرارًا بالإبقاء على الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق حتى نهاية عقده.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن كيليان مبابي البالغ من العمر 21 عامًا رفض جميع العروض التي قُدمت له من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022 لإجبار إدارة باريس سان جيرمان على الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مبابي يحاول أيضًا وضع الضغوط على نادي العاصمة الفرنسية من خلال تجاهل التوسط الذي قام به ليوناردو أرواجو المدير الرياضي لباريس البرازيلي للصلح بينه وبين الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق بعد صدامهما الأخير في مباراة مونبلييه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من ذلك فأن محاولات بطل كأس العالم لفرض رحيله لم تُغيّر فكرة باريس سان جيرمان والمتعلقة بالاحتفاظ به حتى لو لم يُجدد عقده في المستقبل القريب.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان لا يُخطط للاستماع إلى العروض المُقدمة من ريال مدريد أو غيره من الأندية بشأن ضم مبابي ولا يُمانع الاحتفاظ به حتى نهاية عقده تمامًا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان سيُقيل توخيل في حال عدم تحقيق نتائج إيجابية في بطولة دوري أبطال أوروبا وسيُعزز توجه الإدارة أنه على خلاف مع مبابي نجم الفريق الأول.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مبابي خاض 26 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ انطلاق الموسم الحالي في جميع المسابقات وسجل خلالهم 22 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

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